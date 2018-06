Athen (dpa) - Aus Protest gegen ein neues Sparpaket in Höhe von 13,5 Milliarden Euro haben in Griechenland umfangreiche Streiks begonnen. Beispielsweise sendeten weder Radio noch Fernsehen Nachrichten, weil die Journalisten ihre Arbeit niedergelegt haben. Tausende Menschen kamen zu spät zur Arbeit, weil beispielsweise in Athen weder U-Bahnen und Straßenbahnen noch die Stadtbahn fahren. Auch die Taxifahrer streiken für 24 Stunden. Die Krankenhausärzte behandeln nur Notfälle. Auch die Mitarbeiter der Müllabfuhr legten ihre Arbeit nieder.

