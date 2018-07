Madrid (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund nimmt die Rolle des Außenseiters vor dem Champions-League-Kracher bei Real Madrid am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gerne an. "Mit der Rolle des Außenseiters sind wir zu Beginn unserer Entwicklung sehr gut zurecht gekommen. Darin fühlen wir uns nicht unwohl", sagte Trainer Jürgen Klopp am Montagabend in Madrid. Mit einem Sieg bei den Königlichen würde der BVB vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League einziehen.

Kapitän Sebastian Kehl steht nach seinem Nasenbeinanbruch aus dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (0:0) am vergangenen Samstag wohl zur Verfügung. "Die Spezialmaske ist im Gepäck dabei", meinte Kehl.