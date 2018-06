Gelsenkirchen (SID) - Der FC Arsenal ist nach englischen Medienberichten an einer Verpflichtung des Schalkers Lewis Holtby interessiert, Teammanager Arsène Wenger wollte sich vor dem Champions-League-Duell der beiden Klubs aber nicht dazu äußern. "Wir sind nicht auf dem Transfermarkt heute, wir konzentrieren uns auf unsere Mannschaft und das Spiel morgen", sagte der Elsässer vor dem Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky).

Holtbys Berater Marcus Noack erklärte unterdessen, dass "die Chance, das Lewis auf Schalke bleibt, bei 50 Prozent" liegt. Der Sportzeitung Estadio Deportivo sagte er: "Vor Weihnachten wollen wir Klarheit haben." Der Vertrag des U21-Nationalspielers bei den Königsblauen läuft zum Saisonende aus. Noack bestätigte Anfragen aus Spanien und England.

Holtby selbst, dessen Vater Engländer ist, ließt sich vor dem Champions-League-Spiel nicht in die Karten schauen. "Dieses Thema ist krass in den Medien im Moment", sagte der 22-Jährige: "Ich habe immer gesagt, dass ich Blau-Weißer bin und bei Schalke spiele. Ich fokussiere mich auf das Spiel, alles andere blende ich aus." Holtby hatte immer betont, dass er gerne in der Premier League spielen möchte. Laut Schalkes Sportvorstand Horst Heldt sind die Verhandlungen in der "finalen Phase".