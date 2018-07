Mexiko-Stadt (dpa) - In Mexiko-Stadt sind die Finanzminister der G20-Staaten zusammengekommen, um über weitere Schritte in der Finanzkrise zu beraten. Im Zentrum des zweitägigen Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer dürften erneut die Schuldenkrise in Europa und eine weitere Regulierung der Finanzmärkte stehen. Es ist das letzte Treffen der Gruppe in Mexiko, das 2012 die G20-Präsidentschaft innehatte. Aus Deutschland sind Finanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesbankchef Jens Weidmann angereist.

