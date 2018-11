Köln (SID) - Deutschlands Golfidol Bernhard Langer hat seinen zweiten Sieg in der Jahresendwertung der US-Champions-Tour für Spieler über 50 Jahre verpasst. Der 55 Jahre alte Anhausener belegte beim Abschlussturnier in Scottsdale/Arizona den sechsten Platz und verlor damit Rang eins der Gesamtwertung an den mit 258 Schlägen siegreichen Tom Lehman. Für den US-Profi war es der zweite Triumph in Folge in der Punktewertung. Mit 3082 Zählern verwies er Langer (2647) auf Platz zwei. Dafür war Langer nach dem Saisonfinale mit einem Jahresverdienst 2.140.296 Dollar die Nummer eins der Geldrangliste vor Tom Lehman (1.982.575).