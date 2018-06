Hyderabad (AFP) Ein von heftigen Regenfällen begleiteter Zyklon hat im Süden Indiens 60.000 Menschen in die Flucht getrieben. Infolge des Sturms "Nilam" seien in den vergangenen Tagen hunderte Dörfer überschwemmt worden, sagte ein Regierungsvertreter des Bundesstaates Andhra Pradesh am Montag. "Mindestens 22 Menschen sind gestorben und tausende andere haben ihre Häuser verloren", fügte er hinzu. Um die Sturmopfer unterzubringen, wurden knapp 100 Notunterkünfte in Andhra Pradesh eingerichtet. Einsatzkräfte brachten Menschen aus den Flutgebieten in Schlauchbooten in höher gelegene Gebiete.

