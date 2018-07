Damaskus (dpa) - Ein Selbstmordattentäter hat an einem Kontrollpunkt der Regierungstruppen in der syrischen Provinz Hama 50 Soldaten mit in den Tod gerissen. Das berichtete die Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter. Ihren Angaben zufolge zündete der Selbstmordattentäter eine Autobombe. Er soll der islamistischen Al-Nusra-Front angehört haben. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete den Anschlag auch, allerdings ohne eine genaue Opferzahl zu nennen. Auch wurde nicht erwähnt, dass es sich bei den Toten um Soldaten handelt.

