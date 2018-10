Berlin (dpa) - Hollywoodstar Tom Hanks hat nach seinem Auftritt bei «Wetten, dass..?» über die ZDF-Show abgelästert. Dem RBB sagte er, noch nie zuvor habe er sich gewünscht, dass etwas schneller vorbei gehe als der US-Wahlkampf. Er nannte eine Szene, in der der Moderator in einem Sack um ihn herumhüpfe, ironisch «Hochqualitätsfernsehen». Wenn in den USA jemand eine TV-Show über vier Stunden laufen ließe, würde der Verantwortliche am nächsten Tag gefeuert, bilanzierte Hanks die um fast 30 Minuten überzogene Show.

