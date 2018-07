San Miguel de Allende (AFP) Der US-Fotograf Spencer Tunick hat ein Projekt mit nackten Menschenmassen dieses Mal in Mexiko realisiert: Der Künstler fotografierte am Sonntag in der zentralmexikanischen Ortschaft San Miguel Allende rund 300 "Geister"-Menschen, die nur mit einem durchscheinenden weißen Stoff bedeckt waren und auf einer Wiese standen. Das Projekt aus Anlass des Dia de los Muertos (Totensonntag) war Teil des Kulturfestivals von Calaca.

