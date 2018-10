Paris (SID) - Der frühere Formel-1-Pilot Robert Kubica wird im November an zwei weiteren kleineren Rallye-Läufen teilnehmen. Der im Frühjahr 2011 schwer verunglückte Pole geht mit einem Citroën C4 WRC bei der Rallye di Como (15. bis 17. November) und der Rallye du Var (23. bis 25. November) an den Start. "Der Rallyesport gehört zu meinen absoluten Favoriten", sagte der 27-Jährige: "Ich kann es kaum erwarten, ein Auto zu steuern, das so erfolgreich war." Mit dem C4 WRC hatte Rekordweltmeister Sébastien Loeb (Frankreich) zwischen 2007 und 2010 vier Titel gewonnen.

Kubica, der weiterhin von einer Rückkehr in die Formel 1 träumt, feierte in diesem Jahr bereits Siege bei der Rallye im norditalienischen Bassano und der Rallye Ronde Gomitolo di Lana. Im September prallte er bei der Rallye San Martino di Castrozza mit seinem Auto gegen einen Baum, blieb jedoch unverletzt.

Der Pole hatte im Februar 2011 bei der Rallye Ronde di Andora in Italien bei einem Unfall schwere Arm- und Beinverletzungen erlitten und war in der Folgezeit mehrmals operiert worden. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand Kubica bereits in seinem zweiten Jahr bei Renault in der Formel 1 unter Vertrag. Zuvor war er von 2006 bis 2009 für BMW Sauber gefahren. Insgesamt stand er in der Königsklasse in insgesamt 76 Rennen zwölfmal auf dem Podest.