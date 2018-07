Kopenhagen (dpa) - Radsport-Teamchef Bjarne Riis muss sich neuen Doping-Vorwürfen stellen.

Der zeitweise für Riis fahrende Ex-Profi Tyler Hamilton beschuldigte den Dänen in Kopenhagener Medien, in den Jahren 2002 und 2003 in allen Details über Blutdoping und andere verbotene Methoden im eigenen Team informiert gewesen zu sein.

Die Aussagen des Amerikaners gegen seinen früheren Teamkollegen und Landsmann Lance Armstrong hatten zuletzt dazubeigetragen, dass Armstrong eine lebenslange Doping-Sperre erhielt und seine sieben Siege bei der Tour de France verlor. Riis hatte selbst nachträglich Doping als Aktiver bei seinem eigenen Tour-Sieg 1996 eingeräumt. Er will aber als Teamchef und Eigner des früheren dänischen Rennstalls CSC nichts von Doping gewusst haben. Weder Riis noch sein heutiges Team Saxo Bank-Tinkoff wollten sich zu den neuen Vorwürfen Hamiltons äußern.

