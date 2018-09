Beirut (AFP) Zwischen der syrischen Armee und bewaffneten Rebellen hat es am Montag in der Hauptstadt Damaskus und der Wirtschaftsmetropole Aleppo laut Aktivisten heftige Gefechte gegeben. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte weiter mitteilte, waren zwei südliche Stadteile in Damaskus hart umkämpft. Viele Bewohner seien geflohen, um sich im nahe gelegenen Palästinenserviertel Jarmuk in Sicherheit zu bringen.

