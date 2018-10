Prag (AFP) Das tschechische Parlament stimmt am Dienstag über ein Sparpaket der Regierung und damit über die Zukunft des konservativen Ministerpräsidenten Petr Necas ab. Necas hatte das Gesetz zur Haushaltssanierung mit der Vertrauensfrage verknüpft, nachdem es Anfang September in erster Lesung im Unterhaus gescheitert war. Necas' Mitte-rechts-Regierung hat nur 100 der 200 Abgeordneten auf ihrer Seite, für die Haushalssanierung stimmten im September nur 94 Abgeordnete. Necas unpopulärer Plan sieht unter anderem eine Erhöhung der Mehrwertsteuersätze um einen Prozentpunkt auf 15 und 21 Prozent vor. Sollte Necas, der am Sonntag von der regierenden ODS-Partei als Parteichef bestätigt wurde, die Vertrauensfrage verlieren, gilt bei dann anstehenden Neuwahlen ein Sieg der Sozialisten (CSSD) als wahrscheinlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.