New York (AFP) Nach dem Durchzug des Wirbelsturms "Sandy" vor einer Woche in New York hat sich die Lage dort weiter normalisiert. Für fast alle Schulen wurde zum Wochenbeginn wieder Unterrichtsbetrieb angekündigt, doch machte vielen Bürgern ein Kälteeinbruch zu schaffen. Wegen der vielen obdachlos gewordenen Menschen wurden vor dem Tod durch Erfrieren gewarnt.

