Washington (AFP) Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben am Montag noch immer 1,4 Millionen Haushalte im Nordosten des Landes keinen Strom gehabt. Wie das US-Energieministerium am Montag in Washington mitteilte, waren eine Woche nach dem Durchzug des Hurrikans "Sandy" noch knapp 780.000 Haushalte im Bundesstaat New Jersey und knapp 488.000 Haushalte im benachbarten Bundesstaat New York ohne Strom. Die anderen Stromausfälle verteilten sich demnach auf Connecticut, West Virginia und Pennsylvania.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.