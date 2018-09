Washington (AFP) Der US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney geht im Wahlkampf in die Verlängerung. Der Republikaner kündigte am Montag an, am Wahltag in den Bundesstaaten Ohio und Pennsylvania aufzutreten. Mit den Veranstaltungen in Cleveland und Pittsburgh am Dienstag wolle Romney "bis zur Schließung der Wahllokale" um Stimmen werben, sagte ein Sprecher seines Wahlkampfteams. Ursprünglich hatte der Herausforderer von Präsident Barack Obama seine Abschlussveranstaltung für Montagabend in New Hampshire vorgesehen.

