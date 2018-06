New York (dpa) - Sängerin Aimee Mann («How Am I Different», «Save me») hat dem Wirbelsturm «Sandy» seine inoffizielle Hymne gegeben. Die 52-Jährige nutzte bei einer Tournee eine Zwangspause durch das Unwetter und dichtete Barry Manilows Welthit «Mandy» in «Sandy» um.

«Das ist eine der dümmsten Sachen, die ich je gemacht habe», sagte sie in einem auf ihrer Website veröffentlichten Konzertmitschnitt. Dann stimmt sie an: «Ich erinnere mich an Montagnacht, der Regen kam runter, kalt wie Eis...». Später im Lied klagt sie, sie könne nicht online gehen und keine Dusche nehmen. Das Publikum war begeistert.

