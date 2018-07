Tirana (AFP) Länder des westlichen Balkans wollen gemeinsam gegen die steigenden Zahlen unbegründeter Asylanträge ihrer Staatsbürger in der EU vorgehen. Künftig solle sowohl effektiv gegen Schlepper ermittelt werden sowie eine Strafverfolgung derjenigen erfolgen, die die Visafreiheit ausnutzten, hieß es in einer am Montagabend verabschiedeten Erklärung der Justiz- und Innenminister der jeweiligen Länder nach einem Treffen in Tirana. Das Vorgehen solle in enger Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Polizeibehörde Europol erfolgen.

