Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks haben ohne den verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki im vierten NBA-Saisonspiel den dritten Sieg gefeiert. Die Texaner setzten sich nach einem starken letzten Viertel mit 114:91 gegen die Portland Trail Blazers durch.

An seinem 25. Geburtstag war Neuzugang O.J. Mayo mit 32 Punkten der überragende Werfer bei den Mavs. Der deutsche Nationalcenter Chris Kaman kam für Dallas auf 16 Zähler und sechs Rebounds. In der zweiten Halbzeit verletzte sich Shawn Marion am linken Knie. Ob und wie lange der Flügelspieler ausfallen wird, stand zunächst nicht fest.

