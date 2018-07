Dallas (Texas/USA) (SID) - Die Dallas Mavericks müssen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mindestens für drei Spiele auf Shawn Marion verzichten. Der Teamkollege des deutschen Superstars Dirk Nowitzki zog sich beim 114:91-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers am Montag eine Innenbanddehnung am linken Knie zu, die in der kommenden Woche erneut untersucht werden soll.

In der ersten Woche der neuen NBA-Saison kam der viermalige All-Star Marion auf durchschnittlich acht Punkte und neun Rebounds. Nowitzki ist nach einer Arthroskopie in seinem lädierten rechten Knie ebenfalls derzeit noch zum Zuschauen gezwungen.