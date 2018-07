Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Vortagesverlusten hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag trotz schwacher Konjunkturdaten ins Plus vorgearbeitet. Börsianer verwiesen auf einen gestiegenen Optimismus der Anleger.

Gegen Mittag gewann der richtungslos gestartete Dax 0,52 Prozent auf 7365 Punkte hinzu. Für den MDax ging es um 0,58 Prozent auf 11 632 Punkte hoch und der TecDax rückte um 0,32 Prozent auf 809 Punkte vor.

Die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone hätten zwar leicht enttäuscht, sagte ein Händler. Zudem gingen die Neuaufträge in der deutschen Industrie zurück. Vor der mit großer Spannung erwarteten Präsidentenwahl in den USA nehme die Zuversicht aber etwas zu, auch wenn viele Anleger sich zurückhielten. Aktienhändler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade zufolge wird die aktuelle Aufwärtsbewegung entsprechend nur von sehr geringen Umsätzen begleitet.

Für die BMW-Titel ging es nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen lediglich um 0,40 Prozent hoch. Ein Analyst äußerte sich skeptisch zu den Margen des Münchener Autobauers. Die Vorzugsaktien von Konkurrent Volkswagen büßten indes nach Ankündigung einer Wandelanleihe am Dax-Ende fast vier Prozent ein.

Der Verwässerungseffekt führe zu einem entsprechenden Kursabschlag und heize Spekulationen um eine Aufstockung der Anteile an der Tochter MAN an, sagten Händler. Deren Aktien gehörten mit einem Plus von gut drei Prozent zu den Favoriten im MDax. Positiv nahm der Markt die Zahlen von Hannover Rück und Fraport auf, deren Titel ebenfalls deutlich zulegten.