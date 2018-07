Frankfurt/Main (dpa) - Nach Verlusten am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst moderat erholt. Positive Vorgaben aus den USA überwogen die uneinheitlichen Signale von den asiatischen Börsen. Im frühen Handel stieg der Dax um 0,12 Prozent auf 7335 Punkte.

Für den MDax ging es um 0,38 Prozent auf 11 609 Punkte hoch. Der TecDax gewann minimale 0,01 Prozent auf 806 Punkte. Das Hauptaugenmerk gilt der US-Präsidentschaftswahl, bei der eine Entscheidung in der Nacht zum Mittwoch erwartet wird. Was der Markt laut Stratege Cameron Peacock von IG am meisten fürchtet, wäre eine ähnliche Hängepartie wie im Jahr 2000. Damals stand der Sieger erst Wochen nach der Wahl fest.