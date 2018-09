Berlin (AFP) Mindestens 130 Menschen sind laut Amnesty International im Vorfeld des Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas seit September verhaftet oder unter Hausarrest gestellt worden. Zahlreiche Menschenrechtsverteidiger würden in als inoffizielle Gefängnisse genutzte Keller oder Hotels eingesperrt, erklärte die Organisation am Dienstag. Vor dem in China anstehenden Führungswechsel seien damit "dieselben alten Muster von Repression" wie vor den Olympischen Spielen 2008 oder der Nobelpreisvergabe an den kritischen Schriftsteller Liu Xiaobo 2010 zu beobachten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.