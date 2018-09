Berlin/Köln (AFP) Ein Sieg des Herausforderers von Barack Obama bei der Präsidentschaftswahl in den USA würde nach Ansicht des CDU-Außenpolitikers Ruprecht Polenz im Verhältnis zu Europa nichts ändern. Die letzte außenpolitische Debatte zwischen dem Republikaner Mitt Romney und Obama habe gezeigt, "dass beide sehr eng beieinander sind", sagte Polenz am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Er sehe auch unter Romney "keine wesentlichen Veränderungen in der amerikanischen Außenpolitik".

