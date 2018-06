Meißen (AFP) Mehr als drei Wochen nach dem Diebstahl von zwölf Leichen und deren Odyssee durch Polen sind diese wieder zurück in Deutschland. Zehn der Leichen seien in der Nacht zum Dienstag bereits eingeäschert worden, sagte Jörg Schaldach vom Krematorium im sächsischen Meißen. Sie können nun beigesetzt werden. Die beiden anderen Verstorbenen seien aufgrund von Trauerfeiern vorerst noch in Berlin-Brandenburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.