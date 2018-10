Berlin (AFP) Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, hat dafür plädiert, den von Sommer 2013 an geltenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei aufzuweichen. Im "Handelsblatt Online" unterstützte Landsberg am Dienstag eine Forderung der Städte in Baden-Württemberg, den Anspruch zunächst nur für Zweijährige gelten zu lassen und erst in einem nächsten Schritt auf Einjährige auszuweiten. Durch eine solche "Stufenlösung" könne der Gefahr begegnet werden, "bei den betroffenen Eltern falsche Erwartungen zu schüren".

