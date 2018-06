Berlin (AFP) In der Union gibt es weiterhin Widerstand gegen das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kleinkinder zu Hause betreuen. Bei einer Probeabstimmung in der Unionsfraktion gab es am Dienstag in Berlin eine Gegenstimme und vier Enthaltungen, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Die FDP verzichtete auf eine Probeabstimmung; auch bei den Liberalen gibt es einige erklärte Gegner der geplanten neuen Geldleistung.

