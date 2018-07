Athen (dpa) - Das hochverschuldete Griechenland hat sich am Dienstag mit einer Geldmarktauktion kurzfristig 1,3 Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgt. Dies teilte die Schuldenagentur PDMA mit. Die Laufzeit der Papiere beträgt 26 Wochen und der Zinssatz 4,41 Prozent.

Er liegt damit leicht niedriger als im vergangenen Monat. Damals betrug der Zinssatz 4,46 Prozent. Griechenland leiht sich immer wieder für kurze Zeit Summen am Geldmarkt, um seine leeren Kassen zu füllen. An Kredite mit längerer Laufzeit von fünf bis zehn Jahren ist derzeit nicht zu denken. Das Land hängt daher am Tropf der Rettungshilfen von EU und Internationalem Währungsfonds (IWF).

Mitteilungen Schuldenagentur PDMA