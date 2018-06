Luxemburg (AFP) Die rechtskonservative ungarische Regierung hat mit der international kritisierten Senkung des Renteneintrittsalters für Richter, Staatsanwälte und Notare gegen EU-Recht verstoßen. Der Europäische Gerichtshof sieht in dem Zwangsruhestand eine "nicht gerechtfertigte Diskriminierung aufgrund des Alters", wie die Luxemburger Richter am Dienstag mitteilten. EU-Justizkommissarin Viviane Reding begrüßte das "kristallklare" Urteil und rief die Regierung in Budapest auf, den Richterspruch zu befolgen. Die EU-Kommission hatte Ungarn im April wegen der umstrittenen Reform verklagt.

