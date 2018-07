Paris (AFP) Durch Steuererleichterungen für Unternehmen im Umfang von 20 Milliarden Euro will die französische Regierung die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken. Im Gegenzug soll die Mehrwertsteuer von 2014 an erhöht werden, wie Premierminister Jean-Marc Ayrault am Dienstag mitteilte. Zudem sollen die Staatsausgaben in den Jahren 2014 und 2015 um insgesamt zehn Milliarden Euro gekürzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.