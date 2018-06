Madrid (dpa) - Borussia Dortmund und Schalke 04 können sich mit Erfolgen am 4. Spieltag bereits vorzeitig für das Achtelfinale in der Champions League qualifizieren. Allerdings stehen die Reviernachbarn heute vor schwierigen Aufgaben. Der deutsche Meister BVB muss bei Real Madrid antreten, Schalke hat den FC Arsenal zu Gast. Vor zwei Wochen hatten beide Bundesligisten gegen die Top-Clubs überraschende Siege errungen. Dortmund übernahm mit dem 2:1 daheim gegen Real die Tabellenführung, die Schalker stürmten mit einem 2:0 in London an die Spitze ihrer Vorrundengruppe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.