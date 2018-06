Melbourne (AFP) Sportlich hat sich der britische Kronprinz Charles in Australien zu betätigen versucht. In Begleitung seiner Frau Camilla schlug Charles am Dienstag einige Cricket-Bälle im Melbourne Cricket Club, wo Jugendliche mit sozial schwieriger Herkunft trainieren. Nach einem langsamen Schlag entschuldigte sich der Sohn von Königin Elizabeth II.: Er habe sich den Arm zweifach gebrochen, deshalb könne er nicht mehr so wie früher spielen.

