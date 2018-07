Bagdad (AFP) Bei einem Autobombenanschlag auf eine Militärbasis im Irak sind am Dienstag mindestens 25 Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Das Fahrzeug sei am Dienstagvormittag in der Stadt Tadschi explodiert, als an den Toren des Stützpunkts mögliche Rekruten anstanden, wie es von Ärzten und aus dem irakischen Innenministerium hieß. Der Anschlag wurde demnach 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad verübt.

