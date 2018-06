Rom (AFP) Die italienische Polizei hat angekündigt, ein internationales Ausbildungszentrum für den Kampf gegen die Mafia zu gründen. Die Italiener seien gute "Mafiosi", aber auch gut darin, diese zu bekämpfen, sagte der Polizeichef Antonio Manganelli am Dienstag in Rom bei der Generalversammlung der internationalen Polizeiorganisation Interpol. Die Schule im Ort Caserta in der besonders von der Mafia geprägten Region Kampanien solle Italiens Expertise im Kampf gegen das organisierte Verbrechen versammeln und an Polizisten aus der ganzen Welt weiterreichen, sagte Manganelli.

