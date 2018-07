Montréal (AFP) Ein lange verschollenes Bühnenbild des spanischen Malers Salvador Dalí ist im kanadischen Montréal zum ersten Mal seit seiner Wiederentdeckung der Öffentlichkeit gezeigt worden. Die acht mal 15 Meter lange Leinwand, die Dalí 1944 für ein Ballettstück geschaffen hatte, komme ab Januar in einem Theaterstück des Zirkusveranstalters Daniele Finzi Pasca zum Einsatz, erklärte ein Sprecher der Truppe am Montag. Anschließend werde das Stück "La Verita" in Südamerika und mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich, Italien und Spanien, auf Tournee gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.