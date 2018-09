Berlin (dpa) - Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP haben das umstrittene Betreuungsgeld wenige Tage vor der Schlussabstimmung im Bundestag jeweils mit breiter Mehrheit gebilligt. Bei einer Probeabstimmung in der Unionsfraktion in Berlin stimmte lediglich die CDU-Abgeordnete Katharina Landgraf aus Sachsen dagegen, vier Abgeordnete enthielten sich, wie Teilnehmer berichteten. Auch die FDP-Fraktion billigte das Betreuungsgeld mit breiter Mehrheit. In einer Probeabstimmung gab es eine Nein-Stimme und eine Enthaltung, wie aus FDP-Kreisen verlautete.

