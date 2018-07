Moskau (AFP) Polen hat nach monatelangem Streit eine Preissenkung für Gas aus Russland durchgesetzt. Der polnische Versorger PGNiG und der russische Energieriese Gazprom hätten sich auf eine für beide Seiten akzeptable Preiskorrektur geeinigt, teilte Gazprom am Dienstag in Moskau mit. Diese trage den Änderungen auf dem Gasmarkt in Polen und Europa Rechnung.

