Ljubljana (AFP) Die Behörden in Slowenien haben angesichts steigender Flusspegel für die Mitte und den Nordosten des Landes die Alarmstufe rot ausgerufen. Der Alarm gelte für Gebiete entlang des Flusses Drava, teilte die Umweltbehörde des Landes am Montag mit. Anwohner wurden aufgefordert, sich angesichts beginnender Überschwemmungen in Sicherheit zu bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.