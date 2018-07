Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Kristina Schröder lehnt eine Verschiebung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz wegen des schleppenden Ausbaus strikt ab. Am Rechtsanspruch werde nicht gerüttelt, sagte sie in Berlin. Die ab August nächsten Jahres geltende Garantie sei das stärkste Mittel, um mehr Tempo in den Ausbau zu bringen. Als «ernüchternd» und «überraschendend niedrig» bezeichnete die Ministerin die vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Zahlen über den Stand des Kita-Ausbaus. In Deutschland fehlen noch 220 000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren.

