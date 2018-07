Berlin (dpa) - In Deutschland fehlen nach Berechnung von Statistikern noch 220 000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren, damit die Kommunen zum 1. August 2013 den Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot einlösen können.

Diese Zahl, die das Statistische Bundesamt am Dienstag in Berlin nannte, liegt deutlich höher als bisherige Schätzungen. «Der Zuwachs muss in den nächsten 18 Monaten deutlich stärker ausfallen als in den letzten vier Jahren insgesamt», sagte Statistikdirektor Karl Müller.

Zum Stichtag 1. März gab es bundesweit für 27,6 Prozent der unter Dreijährigen ein staatlich gefördertes Betreuungsangebot. Ziel sind Betreuungsangebote für 39 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe.