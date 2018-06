London (dpa) - Titelverteidiger Roger Federer ist mit einer Klasse-Leistung in das ATP-Tour-Finale in London gestartet. Die Nummer zwei der Tenniswelt aus der Schweiz besiegte in der ersten Partie der Gruppe B den Serben Janko Tipsarevic mit 6:3, 6:1.

Federer ist dank seines 40. Matcherfolgs beim Saisonabschluss der acht Jahresbesten nun alleiniger Rekordhalter vor Ivan Lendl (39). «Ich habe eine großartige Karriere gehabt - und hoffentlich noch etwas Sprit im Tank», sagte der 17-fache Grand-Slam-Sieger, der in diesem Sommer an der Themse seinen siebten Wimbledon-Titel und die olympische Silbermedaille gewonnen hatte.

Gegen den für den verletzten French-Open-Champion Rafael Nadal nachgerückten Tipsarevic (ATP-Ranking 9) schraubte Federer in nur 68 Minuten seine makellose Bilanz auf 6:0. Der 31 Jahre alte Rekordsieger des Jahresend-Turniers greift bei dem mit 6,86 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Event nach seinem siebten Titel.

Novak Djokovic, der am Montag Federer wieder als Branchenprimus abgelöst hatte, erhielt wie im Vorjahr den ATP-Award für den Weltranglistenersten zum Jahresende. «Es ist eine große Ehre, diese hübsche Trophäe wieder zu bekommen», meinte der 25-jährige Serbe: «Und ich hoffe, dass das noch nicht das Ende meiner Reise ist.»

Im zweiten Match der Gruppe B trifft der Spanier David Ferrer auf den Juan Martin del Potro aus Argentinien.