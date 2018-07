Prag (SID) - Mit Leitwolf Tomas Berdych (27) will Tschechien das Tennis-Double perfekt machen. Nach dem Erfolg der Damen im Fed-Cup-Endspiel gegen Serbien soll Berdych im Davis-Cup-Finale vom 16. bis 18. November in Prag gegen Titelverteidiger Spanien die entscheidenden Punkte holen. Neben dem Weltranglistensechsten, der zurzeit beim ATP World Tour Final in London am Start ist, nominierte Teamkapitän Jaroslav Navratil Radek Stepanek (37.), Lukas Rosol (84.) und Ivo Minar (187.).

Die Spanier treten ohne Rafael Nadal, dafür mit dem frischgebackenen Paris-Sieger David Ferrer an. Kapitän Alex Corretja muss auf seinen Topspieler Nadal verzichten, der immer noch mit Knieproblemen zu kämpfen hat und erst 2013 wieder auf den Court zurückkehrt. Zum Team gehören weiter Nicolas Almagro, Marcel Granollers und Marc Lopez. Ersatzspieler ist Fernando Lopez.