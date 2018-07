New York (AFP) Die UNO vermutet nach Angaben eines ihrer ranghöchsten Vertreter, dass die Armee des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad Streumunition einsetzt. Der für politische Angelegenheiten zuständige stellvertretende UN-Generalsekretär Jeffrey Feltman sagte am Dienstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York nach Angaben von Teilnehmern, es gebe "glaubhafte Informationen", wonach die syrische Armee Streubomben einsetze. Zudem habe die Armee ihre Luftangriffe auf Rebellenbastionen verstärkt.

