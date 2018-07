Washington (dpa) - Jetzt gilt es: In den USA hat die Präsidentenwahl begonnen. Die Wahlentscheidung dürfte denkbar knapp ausfallen. Obama und Romney liegen fast gleichauf. Vor allem in den sogenannten Swing States, wo sich die Wahl entscheiden dürfte, deuten die meisten Erhebungen auf ein historisch enges Rennen hin.

Das erste Ergebnis liegt bereits vor: Im Dorf Dixville Notch im Bundesstaat New Hampshire erhielten der Amtsinhaber Barack Obama und sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney jeweils fünf Stimmen. Damit kam es dort erstmals in der Geschichte zu einem Patt. Vor vier Jahren ging Dixbille Notch noch mit 15 zu 6 an Obama. Die Ortschaft nahe der kanadischen Grenze eröffnet traditionell den Abstimmungsreigen.

Offiziell beginnt der Wahltag heute um fünf Uhr morgens Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) mit der Öffnung der Wahllokale im Bundesstaat Vermont. Die Bürger von Hawaii und Alaska sind die Schlusslichter. In Alaska sind die Wahllokale bis 06.00 Uhr MEZ am Mittwoch geöffnet.

Ein heiserer Obama rief seine Anhänger bei einer Abschlusskundgebung auf, bis zur letzten Minute für einen Sieg zu kämpfen. «Es kommt jetzt auf jeden von uns als Bürger an», sagte er am späten Montagabend (Ortszeit) in Des Moines in Iowa.

Romney rief die Wähler in Manchester (New Hampshire) auf, sie sollten sich ansehen, was in den letzten vier Jahren passiert sei. «Der Präsident hat "Change" versprochen, aber der Wandel wird nicht an Reden gemessen», sagte Romney. «Er wird an Ergebnissen gemessen.»

