Washington (dpa) - Auf seiner Abschlusskundgebung kurz vor der Wahl hat US-Präsident Barack Obama seine Anhänger aufgerufen, bis zur letzten Minute für einen Sieg zu kämpfen. Es komme jetzt es auf jeden von uns als Bürger an, sagte Obama bei einem Auftritt in Des Moines in Iowa. Die US-Präsidentenwahl hat kurz nach Mitternacht begonnen. Bei der Abstimmung im Mini-Dorf Dixville Notch im Bundesstaat New Hampshire erhielten Amtsinhaber Barack Obama und sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney jeweils fünf Stimmen. Als erster Bundesstaat öffnet Vermont um 11 Uhr MEZ die Wahllokale.

