Berlin (dpa) - Die US-Präsidentenwahl findet auch in Deutschland statt: Rund 160 000 US-Bürger sind hier stimmberechtigt - und viele wollen auf Wahlpartys den Ausgang verfolgen. Allein in der Hauptstadt Berlin wird die Entscheidung im Duell zwischen Barack Obama und Mitt Romney in der Nacht auf drei großen Veranstaltungen live übertragen. Die US-amerikanische Botschaft veranstaltet die Feiern mit verschiedenen Medienanstalten. Auch die Generalkonsulate der USA in Leipzig und Frankfurt am Main laden zu Wahlpartys ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.