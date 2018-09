Washington (dpa) - Die USA wählen heute ihren nächsten Präsidenten. Der Ausgang ist völlig offen: Amtsinhaber Barack Obama und sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney gehen laut Umfragen Kopf an Kopf in die Wahlentscheidung. Allerdings liegt der Demokrat nach Umfragen in den meisten der besonders heiß umkämpften Bundesstaaten vorn, wenn auch zumeist nur knapp. Weil das Rennen so eng ist, gilt es als möglich, dass das Endergebnis noch nicht in der Wahlnacht feststeht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.