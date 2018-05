Offenbach (dpa) - Heute regnet es zunächst an den Alpen, in Lagen oberhalb etwa 900 m fällt dort Schnee, sonst ist es wechselnd, vielfach stark bewölkt und nur örtlich kommt es zu Schauern, in den Kammlagen der Mittelgebirge fallen diese als Schnee. Die Höchstwerte erreichen 5 bis 10 Grad.

Der Wind ist schwach und dreht im Tagesverlauf von südwestlichen auf westliche Richtungen, meldet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach.

In der Nacht zum Mittwoch fällt gelegentlich Regen, im Bergland Schnee und die Tiefstwerte erreichen 5 bis 0 Grad, am Alpenrand kann es auch leichten Frost geben. Der schwache Wind dreht auf Südwest.