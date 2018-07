Brüssel (AFP) Die EU-Kommission erwartet, dass die Arbeitslosenquote in Europa im kommenden Jahr einen Höchststand erreicht und dann wieder leicht absinkt. "Die Arbeitslosigkeit wird 2013 mit knapp elf Prozent in der EU und zwölf Prozent im Euroraum ihren Höchststand erreichen", teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Die Daten ergeben sich aus dem Herbstgutachten der EU zur Wirtschaftsentwicklung.

