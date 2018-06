Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vehement für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union ausgesprochen. "Ich möchte ein starkes Großbritannien in der Europäischen Union", sagte Merkel am Mittwoch im EU-Parlament in Brüssel. "Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Großbritannien nicht zu Europa gehört", stellte Merkel klar, bevor sie zu einem Besuch beim britischen Regierungschef David Cameron nach London weiterreiste.

